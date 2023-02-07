قناة النهار رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا بقلم قناة النهار نشر في 07 فيفري 2023 - 09:01 شارك غرِّد أرسل 35 0 رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/m5RdE اقرأ أيضا شاهد..فريق موبيليس يعمل وسط الثلوج لضمان عدم انقطاع الشبكة بالمناطق النائية بالمدية قناة النهار 29 جانفي الشيخ النوي: مشروع ميناء الحمدانية.. العتاد واجد والأشغال حابسة قناة النهار 26 جانفي مدير التجارة بسطيف يكشف وقائع حجز مادة أولية صيدلانية منتهية الصلاحية بمصنع الأدوية بالعلمة قناة النهار 03 فيفري صريح جدا: هكذا يعاني الجزائريون من "التنمر" .. قناة النهار 19 جانفي المدية / القــاتل الصامت يحصد الأرواح في ظل غياب ثقافة إنتقاء المنبهات الصوتية قناة النهار 26 جانفي ندوة صحفية للناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة تحسبا لمواجهة النيجر قناة النهار 30 جانفي دلال خير: نداء عائلة تتألم على حال إبنتها الوحيدة التي أصيبت بورم في الرأس تسبب لها بفقدان البصر قناة النهار 03 فيفري جمال بلماضي يلتقي بالأنصار في ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي مومن أيت قاسي: التكوين في الأندية والأكاديميات ضروري لتطوير كرة القدم محليا قناة النهار 25 جانفي المشجع رضا الفيل يذرف الدموع.. "أنا نحب الجزائر وكفاكم فتنة" قناة النهار 02 فيفري