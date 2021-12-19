رئيس الجمهورية يأمر بإعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس فيما يخص تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية التعليمات والتوجيهات التالية:

– وضع تصور عملياتي، وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية.

– إعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات.

– تعزيز هياكل إنتاج الحليب، للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه، خاصة في المدن الكبرى.

– تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفق رؤية جديدة، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث توفّر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة.

– إعادة النظر في تجارب ودَوْر المزارع النموذجية، لتحقيق القيمة المضافة في القطاع، مركزيا وجهويا ومحليا.

– استحداث جهاز إحصائي، يعتمد على التقنيات الحديثة، والكفاءات الجزائرية، يمكّن من الحصول على معطيات علمية دقيقة لاستغلالها استشرافيا.

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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الخميس الماضي إلى أرض الوطن قادما من تونس بعد ان أنهى زيارته التي دامت يومين.

وأدّى الرئيس تبون زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021. اين وقع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.

وخلال الزيارة أسدى الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق لعبد المجيد تبون.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ممثلين عن الجـاليـة الوطنية المقيـمـة بتـونس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إن الدولة تعمل على إدماج الكفاءات من أبنـاء الجـاليـة فـي الحركيـة الإقتـصادية.

كما كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد. واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون.

بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

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