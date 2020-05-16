رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كورونا

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أعضاء المجلس الأعلى للأمن بالشروع في العمل بدءا من الآن على إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد-19 يراعي مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع بمقر رئاسة الجمهورية عقد اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خُصص لتقييم الوضع في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة لتفشي جائحة كوفيد-19.

وذكر رئيس الجمهورية بالإجراءات التي سبق اتخاذها عل المستوى الوطني و التي أثبتت نجاعتها مؤكدا أنه من الأهمية بمكان الإبقاء عليها نهاية هذا الشهر الفضيل و عيد الفطر.

كما دعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع.

كما استمع المجلس الأعلى للأمن إلى تقرير قدمه الوزير الأول حول اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب غلق الفضاءات الجوية الدولية.

وفي هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للتكفل بشكل منسق يتم من خلاله مراعاة الظروف الخاصة بكل مجموعة مواطنين مع ضرورة احترام الشروط الصحية خلال هذه العمليات.

كما ألح رئيس الجمهورية بشكل خاص على أهمية التضامن مع الذين تضرروا كثيرا

بفعل آثار هذه الجائحة.