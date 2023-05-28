رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور.

وذلك لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإنه من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون ان يكون المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.

كما أن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة.