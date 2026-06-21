رئيس الجمهورية يأمر بإنشاء شركة جزائرية-صينية لتنظيف الموانئ تحسبًا لتصدير الفوسفات

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد، تعليمات بإنشاء شركة جزائرية-صينية تختص بتنظيف كل الموانئ الجزائرية من الشرق إلى الغرب. وذلك مباشرة بعد إتمام مشروع توسعة ميناء عنابة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، يأتي هذا القرار تحسبًا لدخول الميناء مرحلة تصدير فوسفات الجزائر نحو الخارج. عقب استكمال الخط السككي المنجمي الذي يربط منجم بلاد الحدبة بوادي الكبريت وصولًا إلى ميناء عنابة.