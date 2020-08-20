رئيس الجمهورية يأمر بإنشاء هيئة لتسيير الجامع الأعظم بمستوى هيئة الحرم المكي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بإنشاء هيئة لتسيير الجامع الاعظم تكون بمستوى هيئة الحرم المكي.

وقال رئيس الجمهورية خلال تفقده لدار القرآن، داخل مسجد الجزائر الأعظم “يجب أن نكون جاهزين من ناحية التنظيم، وعلينا خلق هيئة في مستوى ديننا”.

وتابع الرئيس تبون “يجب أن نتعاقد مع شركة من أعلى مستوى، لتسيير هذا الصرح الديني الضخم، وثالث أكبر مسجد في العالم، تكون بمستوى تسيير الحرمين الشريفين”.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الاهتمام بالجانب الأمني والتعليم الديني والتسيير، خاصة وأنه سيستقبل بعد تدشينه رسميا في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل العديد من الزوار.

وأصر الرئيس تبون على استقطاب الكفاءات الدينية والعلمية للإشراف على مسجد الجزائر الأعظم، خاصة وأنه جامع يضم مسجدا ومعهدا ومكتبة ومركز استغلال المخطوطات.