رئيس الجمهورية يأمر بإنهاء مشروع ملعب الدويرة ومنحه للمولودية

أمر اليوم الأحد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإنهاء مشروع ملعب الدويرة الجديد في أقرب وقت مُمكن، وذلك لتسريع نقله لفريق مولودية الجزائر الذي لا يحوز على ملعب ويستضيف مُبارياته بملعب 05 جويلية الأولمبي.

أوامر الرجل الأول في الدولة الجزائرية جاءت خلال ترأسه لمجلس الوزراء المُنعقد اليوم الأحد، وبهذا يكون رئيس الجمهورية مُصرا على تصريحاته السابقة بخصوص منح ملعب الدويرة الجديد للعميد.

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وآشاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في وقت سابق بفريق مولودية الجزائر بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس النادي العاصمي الذي يُعتبر عميد الأندية الجزائرية.

وصرح عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع الصحافة الوطنية قبل شهرين من الآن:“لا يوجد جزائري لا يقدر فريق مولودية الجزائر، لأن اسمه مرتبط بالثورة التحريرية”.

وأضاف رئيس الجمهورية:“قررنا وضع تسيير ملعب “الدويرة”، تحت تصرف فريق مولودية الجزائر لأنهم يستحقون ذلك، وإن شاء الله من انتصار لآخر.. تم تأسيس نادي مولودية الجزائر من قبل عبد الرحمن عوف يوم 07 أوت 1921، مولودية الجزائر هي فريق الشهداء”.

وختم رئيس الجمهورية:”فريق مولودية الجزائر تم تأسيسه آنذاك كأول فريق مسلم لمواجهة فرق الاستعمار، هو فريق يستاهل كل خير، مبروك المئوية وإن شاء الله من انتصار لإنتصار”.

ويُذكر أن فريق مولودية الجزائر، احتفل السبت الموافق لـ7 أوت الماضي، بمرور 100 سنة، على تأسيس النادي.

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