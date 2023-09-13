رئيس الجمهورية يأمر باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي.

كما أمر رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام “ليسانس كلاسيكي”. تعويضا لنظام “أل أم دي”.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمر الرئيس تبون أيضاً بتجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية مدن جامعية. تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.

وأضاف ذات البيان، أن رئيس الجمهورية أسدى تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة. باعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة.

ومن بين تعليمات الرئيس كذلك، الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية، حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية باعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية”، يضيف البيان.