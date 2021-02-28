رئيس الجمهورية يأمر باسترداد آلاف العقارات الصناعية الممنوحة وغير المستغلة

أمر الرئيس تبون، بإسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن.

وحسب بيان مجلس الوزراء، فقد أعطى الرئيس تبون خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء توجيهات.

ومن بين هذه التوجيهات، ترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي، حيث أمر الرئيس بمايلي:

-إسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن.

-إشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني.

– تصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية.

– وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.