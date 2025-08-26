رئيس الجمهورية يأمر باستيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين وعجلات المركبات

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خصِّص لقطاع النقل.

واستُهل الاجتماع بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وحضر الاجتماع كلٌّ من الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وكذا بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. ووزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية. بالإضافة إلى المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

وخلال الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.

كما أمر رئيس الجمهورية باستيراد فوري ومكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.

وفي الاجتماع ذاته، أمر الرئيس تبون بسنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور. لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأيضا تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية.

بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأوّل مرة ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلّف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.