رئيس الجمهورية يأمر بالتكفل الفوري بالمتضررين من التقلبات الجوية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية ألحّ على ضرورة الإسراع في التكفل الفوري بالمتضررين إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وأضاف الوزير، في تصريحات له على هامش زيارة قادته لمعاينة المناطق المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة، أن رئيس الجمهورية، أمر بإجراء إحصاء شامل ودقيق للخسائر مع إعداد إستراتيجية وقائية محكمة لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

هذا وتنقل وفد وزاري، اليوم السبت، إلى عدد من المناطق المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية. للوقوف على حجم الأضرار وتقييم التدابير المتخذة لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب الآجال.

ويضم الوفد الوزاري، كلا من وزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. ووزير الري والمدير العام للحماية المدنية.

ووقف الوفد الوزاري على ظروف التكفل بالمواطنين المتضررين. والإجراءات المتخذة على المستوى المحلي قصد استتباب الوضع الطبيعي.

الوفد الوزاري استهل زيارته بالولاية المنتدبة قصر الشلالة. حيث عاين حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات لا سيما في بلدية زمالة الأمير عبد القادر.

كما استمع الوفد الوزاري، لانشغالات المواطنين والفلاحين والمتضررين من فيضان وادي الطويل الذي يعبر عدة ولايات.

وشملت الزيارة الميدانية، بلدية سرغين، حيث وقف الوفد على حجم الأضرار المسجلة. واستمع إلى انشغالات السكان والفلاحين الذين تكبدوا خسائر بسبب الأحوال الجوية.

كما قام الوفد الوزاري، بزيارة المصابين إثر حادث انقلاب حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 1. والمتواجدين بالمستشفى المختلط هتهات بوبكر.