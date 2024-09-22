رئيس الجمهورية يأمر بالتكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجدد قدر الإمكان لتقليص التسرب المدرسي.

وخلال ترأسه لإجتماع الوزراء سجل رئيس الجمهورية بإرتياح الظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي.

كما أمر الرئيس تبون بإحترام إلتزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي المتعلق بقطاع التربية قبل نهاية السنة.

;أمر رئيس الجمهورية وزير التربية بإعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي.