رئيس الجمهورية يأمر بالتكفل بالمرضى في الإستعجالات والنساء الحوامل

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدة توصيات وقرار هامة في مجال قطاع الصحة خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم .

أمر الرئيس تبون بضرورة التكفل بالمرضى في الإستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل، ووضع إجراءات عملية خاصة بتكوين أطباء متخصصين في الإستعجالات، والشبه الطبي.

وأكد رئيس الجمهورية على تشجيع المنافسة بين أطباء الإستعجالات بمنح التحفيزات المناسبة.

وإشار الرئيس تبون إلى التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الاطباء المتخصصين في الجنوب.

وشدد الرئيس على عدم رفض استقبال أي امرأة حامل وهي في اللحظات الأخيرة قبل الوضع من قبل أي مصلحة طبية كانت.

ومن جهة أصر رئيس الجمهورية على ضرورة التشخيص المبكر المجاني لبعض الأمراض المرتبطة بالسن والمزمنة والسرطان.

وفي ذات السياق، امر الرئيس بالإسراع في إنجاز مستشفى بالعاصمة يتسع لـ700 سرير، وعلى رقمنة القطاع بهدف تحسين الخدمات.

وخلال ذات الاجتماع أمر الرئيس تبون على اتخاذ إجراءات بما فيها التعاقد مع شركات خاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين.

هذا وقد قدّم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرض إلى رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء حول أفاق إعادة بعث القطاع وتطويره.

وخلال الإجتماع إستمع مجلس الوزراء إلى جملة من الأعمال موجهة للتكفل بدعم قدرات الهياكل الصحية الجوارية والمؤسسات الاستشفائية.

كما تطرق الوزير كيفية تعزيز التموين بالأدوية وتحسين التغطية الصحية وتكوين مستخدمي القطاع.