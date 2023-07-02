رئيس الجمهورية يأمر بالتكفل بانشغالات الجالية من خلال القنوات الدبلوماسية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إيلاء الدولة الأهمية القصوى للاستماع الدائم لانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج.

ويأتي في إطار التزام رئيس الجمهورية بالعمل على تحسين ظروف الجالية الجزائرية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، خصوصا مع توفر شروط الانطلاق في تنمية اقتصادية واعدة تعود بالمنفعة على الشعب الجزائري.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر الرئيس تبون بالتكفل بانشغالات الجالية الجزائرية من خلال القنوات الدبلوماسية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن الرئيس ثمن أداء وزارة الخارجية للإبقاء على جسور التواصل وتعزيز صلة جاليتنا بالوطن.