رئيس الجمهورية يأمر بالتكفل بنقص المناعة بين المواليد والأمراض النادرة

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء تعليمات هامة. حول التكفل بنقص المناعة بين المواليد وكذا الأمراض النادرة في الجزائر.

وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر رئاسة الجمهورية أمر الرئيس تبون بالتكفل المجاني بـ 373 طفلا. مريضا بالاستقلاب الخلوي ونقص المناعة، عبر 18 ولاية.

كما وجه رئيس الجمهورية توصيات بتوفير المكملات الغذائية والأدوية، والترخيص للصيدلية المركزية. بإستيراد الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بنظامهم العلاجي، وتوزيعها.

أما بخصوص الأمراض النادرة في الجزائر امر رئيس الجمهورية بالتكفل بهذه الفئة. وذلك على عاتق الدولة. كما كما طلب التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في الأمراض النادرة. لإبقاء حالات المرض النادرة تحت مجهر الدولة لكشفها مبكرا، ومتابعتها ودراستها بهدف محاصرتها والتقليل من انتشارها.

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أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخفض أسعار النقل الجوي والبحري لفائدة الجالية الوطنية في الخارج، قبل بدء موسم الاصطياف.

وجاءت تعليمات الرئيس تبون خلال إشرافه، أمس، على ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، دعا فيه الحكومة إلى الشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف، لفائدة الجالية الوطنية.

ونصّت تعليمات وأوامر الرئيس تبون، على أن تكون الأسعار الجديدة للنقل الجوي والبحري على متن الشركات الوطنية بشكل يحفّز وينشّط التوجه نحوها.

كما أمر الرئيس بتعزيز الرحلات الدولية، ودعا إلى الشروع في الحل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين.

أوامر بمراجعة النظام الهيكلي لـ “الجوية الجزائرية” وطريقة تسييرها

وشملت التعليمات الرئاسية التي أسداها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، مراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وطريقة تسييرها، بما يتماشى مع المقاييس العالمية.

كما شدد الرئيس تبون على وجوب إيلاء أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيّارين والتقنيين الجزائريين، العاملين في مجال الطيران.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصال، أمر رئيس الجمهورية بالبدء في تنظيم القطاع من خلال سنّ قانونين منفصلين.

وشدّد الرئيس تبون على وجوب سنّ قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، فيما يكون القانون الثاني خاصا بالسمعي البصري.

كما دعا الرئيس تبون إلى تعريف الصحافي المحترف بدقة في كل التخصصات الإعلامية، وكذا المهن الملحقة بالقطاع، إلى جانب فتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية، وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق.