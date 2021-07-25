رئيس الجمهورية يأمر بالشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد اليوم خلال ترأسه للإجتماع الدوري لمجلس الوزراء تعليمات وقرارات هامة فيما يخص قطاع الوارد المائية. رئيس الجمهورية خلال الإجتماع أمر بالشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد.

وواصل الرئيس تبون مشاريع تحلية مياه البحر قد تصل إلى 5 محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا. وهذا لكل محطة.

كما أمر رئيس الجمهورية إلى ضرورة الخروج بقطاع الوارد المائية إلى سياسة متبصرة نهائيا. وذلك وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية.

واسدى الرئيس تبون تعليمات بتوكيل مكتب دراسات أولجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه.

وحث رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية. وهذا بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه .

ووجه الرئيس تعليمات بالاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر. حتى لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.