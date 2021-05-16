رئيس الجمهورية يأمر بالشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإنه سيتم مواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد.

وذلك قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة.

بالإضافة الى استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم “بلاد الهدبة”.

ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية.

كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون بمنع استيراد الرخام والسراميك والخزف في شكله النهائيـ بالإضافة الى اعطاء أوامر بمراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وذلك لإيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجمية.