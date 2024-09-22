رئيس الجمهورية يأمر بالشروع في تعويض المتضررين من الفيضانات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم بالشروع في تعويض المتضررين من الفيضانات.

وخلال ترأسة لإجتماع مجلس الوزراء أكد على ضرورة عودة الخدمات الحيوية الأساسية بكل الولايات المتضررة بأقصى سرعة.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات هامة بضرورة تأهيل الجسور وخطوط السكة الحديدية فورا دون تجاوز مدة شهر

بالضافة إلى إعادة توجيه الأودية تقنيا لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات.

وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عرضا مشتركا حول مخلّفات الاضطرابات الجوّية الأخيرة، وعروضا تخص الدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي.