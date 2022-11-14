رئيس الجمهورية يأمر بتخفيف الإجراءات البيروقراطية لإستعادة الأموال المنهوبة

أمر رئيس الجمهورية خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء بإثراء مشروع قانون استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية أمر الرئيس تبون الحكومة بإيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لاستعادة الأموال المنهوبة. كما امر الرئيس في ذات الإجتماع الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية بانتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد واعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات.

وفي ذات السياق شدد رئيس الجمهورية على أن القانون فوق الجميع وأن حماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة.

وفي الأخير اسدى الرئيس تبون تعليمات رئاسية باستمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد مهما كانت امتداداته.