رئيس الجمهورية يأمر بتسوية ملف العقار الفلاحي وفتح البنوك للمستثمرين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتسوية ملف العقار الفلاحي سنة 2025.

وأمر رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. الوزير الأول نذير العرباوي بتسوية ملف العقار الفلاحي سنة 2025. كما أمر الرئيس البنوك بفتح شبابيكها و فتح القروض لفائدة الفلاحين، لتشييد غرف التبريد، لتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة.

وبارك الرئيس تبون الفلاحين على هذه الاحتفالية بالذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد. مضيفا أن الفلاحة حققت هذا العام ما قيمته 37 مليار دولار. ما يبشر بالخير وصواب الأسلوب الذي تنتهجه بلادنا للتحرر من التبعية للمحروقات. كما تساهم الفلاحة بـ 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما الصناعة لا تزال بنسبة 5 بالمائة.

وكشف رئيس الجمهورية، أنه لا فائدة من فلاحة تسير بشكل مركزي، ولا تسيير ناجع خارج مبادرة الفلاح. و علينا الوصول إلى تصدير منتوجاتنا الفلاحية. خاصة وأن انقطاع تموين السوق بالمنتوج الفلاحي من علامات التخلف التنموي. مشيرا إلى تسوية نهائية لملكية العقار الفلاحي وطيّ ملفه قبل نهاية 2025.

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