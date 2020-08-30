رئيس الجمهورية يأمر بتشديد مكافحة ظاهرة النشاط الإجرامي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتشديد مكافحة ظاهرة النشاط الإجرامي .

ومنع رئيس الجمهورية استيراد او بيع او صناعة اي سلاح أبيض قصد تزويد عصابة الأحياء بها.

وقرر الرئيس تبون، استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو.

كما اقر رئيس الجمهورية تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات .

وأمر رئيس الجمهورية وزير العدل بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف.

كما أمر رئيس الجمهورية بمرافقة شركة ” صيدال ” لإستعادة ريادتها.