رئيس الجمهورية يأمر بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء الأفارقة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعاملين الاقتصاديين، بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء الأفارقة.

كما دعا الرئيس تبون خلال لقاءه مع المتعاملين الإقتصاديين إلى الاستمرارية والتمسك بالعلاقات التي ليست ظرفية. و”انطلاقا من المعرض يجب أن يكون تواجدنا مكثفا في إفريقيـا التي تعرفت على جودة المنتوج الجزائري”.

وشدد على ضرورة “تحقيق التزامات المتعاملين في صفقاتهم المبرمة خلال الطبعة الرابعة من المعرض”. و”الرفع من الفاعلية واستغلال كل الفرص الاقتصادية المتاحة في افريقيا”.