رئيس الجمهورية يأمر بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تعليمات بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض.

وخلال رأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أمر الرئيس تبون بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية .

كما أمر الرئيس تبون بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء منذ العام 2022.