رئيس الجمهورية يأمر بتقديم مساعدات فورية للشعب اللبناني

أمر ئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقديم 4 طائرات وباخرة مساعدات مساعدة فورية للشعب اللبناني اثر انفجار بيروت.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية: أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إثر مكالمة هاتفية أجراها ظهر اليوم مع أخيه الرئيس ميشال عون بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق.

وتنفيذا لهذا الأمر، تستعد أربع طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت على النحو التالي:

– طائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية،

– طائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية،

– طائرة محملة بالمواد الغذائية،

– وطائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها..

كما ستُبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الإنفجار.