رئيس الجمهورية يأمر بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، “أنه بخصوص الشراكة الجزائرية السلوفينية، فقد

أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.”

كما أمر بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا. يضيف المصدر ذاته.