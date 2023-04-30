رئيس الجمهورية يأمر بسن قانون لمحاربة التزوير في منح شهادة الإقامة

امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بسن قانون لمحاربة التزوير في منح شهادة الإقامة.

وذلك لمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق حسب بيان رئاسة الجمهورية.

وتضمن مشروع حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية.

بالإضافة الى وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.

كما تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين.

واتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.

كما أكد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.