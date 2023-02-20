رئيس الجمهورية يأمر بضمان التموين خلال شهر رمضان ويشدد على مراقبة الأسعار

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تيون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بإستحداث جهاز يقظة دقيق خلال هذا الأسبوع لضمان التموين خلال شهر رمضان.

وخلال الأجتماع أسدى الرئيس تبون تعليمات هامة بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق.

كما حذر من استغلال تذبذب التموين بالمواد الأساسية من طرف عصابات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

وامر الرئيس تبون بتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة بدءا من الأحياء والقرى والمداشر بإشراك السلطات المحلية لفرض الرقابة على أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق.

ومن جهة اخرى شدد الرئيس تبون على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يجب أن يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن وإنما يراعي توفر الإنتاج الوطني كمًّا ونوعا.