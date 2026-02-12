رئيس الجمهورية يأمر بعودة سفير الجزائر لدى النيجر إلى نيامي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعودة سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المعتمد لدى جمهورية النيجر الشقيقة فورا إلى نيامي.

وأشار بيان وزارة الخارجية، أن القرار يأتي بعد عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد بالجزائر. واستئنافه لمهامه اليوم 12 فبراير/فيفري 2026 بالجزائر.

وقالت الخارجية إنه سيتم إحياء تقليد الحوار السياسي الثنائي على أعلى مستوى بين البلدين.

كما سيتم استئناف التعاون متعدد الأشكال الذي انطلق بين البلدين الشقيقين الجزائر والنيجر. مضيفة أن عودة السفيرين سيسمح بتجسيد المشاريع الإستراتيجية خدمة للتكامل الإقليمي والقاري.

