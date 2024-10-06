رئيس الجمهورية يأمر بمراعاة مسألة الأمن السيبيرياني

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المُعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين وجه الرئيس تبون وجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القُدُرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها.

كما اعتبر رئيس الجمهورية مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.