رئيس الجمهورية يأمر بمواصلة إثراء مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى تنظيم العمل النقابي مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:

1-أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال.

2- تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي.

3- إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.

4- وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكل مجال إطاره القانوني الواضح.