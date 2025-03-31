رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الجزائر

أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الإثنين، بجامع الجزائر.

وقد أدى صلاة العيد أيضا، في هذا الصرح الديني والحضاري، الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوزير الأول نذير العرباوي و الطاقم الحكومي، رفقة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي. بالإضافة كذلك إلى ممثلي السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية المعتمد بالجزائر، وكوكبة واسعة من المواطنين.

وتحتفل الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها اليوم الإثنين بعيد الفطر المبارك. وسط أصداء ترديد التكبيرات وتبادل التهاني في أجواء من التآخي والتكافل.

ودعا فضيلة الشيخ مأمون في خطبة العيد إلى اتباع الحق والنهي عن المنكر والدعوة إلى دين الله والإعتصام بكتابه الذي نستمد منه مراجعنا في جميع المجالات ونستلهم الحلول منه لمشاكلنا. كما تطرق إلى شباب الجزائر الجيل الجديد بماضيه وتحميله أمانة الإستقلال وخدمة الوطن والأمة عن طريق تربية النشئ تربية منبثقة بالعقيدة منسجمة مع المبادئ وتكوين الفرد السوي.

وأكد فضيلة الشيخ مأمون، أن الجزائر شامخة وأبناؤها يؤمنون أن الإستقلال هو سيادة وهوية تصان. وقرار مستقل لا يخضع لإملاء ولاسبيل لأحد على أرض الشهداء ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.

كما تطرق فضيلة الشيخ الى القضية الفلسطينية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الغاشم في حق الأبرياء العزل. وصمود شعب أعطى أروع الأمثلة في الصبر والتمسك بالحقوق والدفاع عن الوطن. ودعا الامام الخطيب رفقة جموع المصلين أن ينصر الله الفلسطينيبن ويكون عونا لهم. وعقب خطبتي صلاة العيد، تبادل رئيس الجمهورية التهاني مع أعضاء الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي العربي و الإسلامي المعتمد بالجزائر. في أجواء سادتها مظاهر البهجة والتآخي والتآزر.

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