رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي رفقة عائلته في العاصمة

أدى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في إطار الانتخابات المحلية نوفمبر 2021. حيث صوت الرئيس تبون، في مدرسة احمد عروة في بوشاوي بالعاصمة.

كما كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة حرمه وأفراد من عائلته.

وقال الرئيس تبون، في لقاء دوري مع الاعلام، أمس الجمعة، “أتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية إن أرادوا التغيير”. خاصة “أن هذه المحليات تأخذ طابعا خاصا واهتماما لدى الجزائريين أكثر من الانتخابات التشريعية”.

أين أكد أن المنتخبون أقرب إلى مشاكل وانشغالات المواطنين أكثر من الولاة والمسؤولين المعينين. مضيفا بأنه لا معنى لصلاحيات واسعة للمنتخبين من دون امكانيات ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الضريبة.

وتابع رئيس الجمهورية، في نفس السياق أن هناك بعض البلديات مساحتها بحجم دولة وليس لديها الإمكانيات لتوظيف حارس واحد. كما أشار الرئيس تبون، “أن هناك قرابة 900 بلدية فقيرة تمويلها من إعانات الدولة”.

كما أكد رئيس الجمهورية، في السياق ذاته، “أن هناك قرارات وتصرفات قديمة وتراكمات أثقلت كاهل بعض البلديات”. موضحا “أن هناك بلديات جد فقيرة، وأخرى غنية بمواردها يتم تسييرها بنفس القانون. “كما أنه سيتم فتح ورشة لإعادة النظر في طريقة تسيير الجماعات المحلية” -يضيف الرئيس-.

وسيكون أزيد من 23 مليون ناخب جزائري غدا السبت على موعد في عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي” كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وستعرف المكاتب الإنتخابية غدا إقبال 23.717.479 ناخبا وناخبة منهم 12824978 رجال و10892501 نساء. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية . وستكون هذه الإنتخابات بمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp