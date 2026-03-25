رئيس الجمهورية يؤكد ارتياح الجزائر وإيطاليا لما تحقق من تقدم في مسار التعاون الثنائي

أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن ارتياح الجزائر وايطاليا لما تحقق من تقدم في مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة والتقارب الملحوظ في المواقف إزاء العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وفي تصريح إعلامي مشترك مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، السيدة جورجيا ميلوني، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، أعرب رئيس الجمهورية عن بالغ تقديره للحرص الذي تبديه السيدة ميلوني تجاه “تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين”.

وبعد أن أوضح أن زيارة العمل والصداقة التي تقوم بها رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر سمحت باستعراض واقع العلاقات الثنائية، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الطرفين عبرا، سويا، عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

كما ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي تبذلها الجزائر وإيطاليا من أجل “تعزيز التنسيق تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود ومختلف القضايا الأمنية في الفضاء المتوسطي”.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أتاحت المحادثات -يضيف رئيس الجمهورية- “تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث سجلنا تقاربا ملحوظا في المواقف إزاء العديدمن الملفات”.

وبخصوص الوضع في القارة الإفريقية، لفت رئيس الجمهورية إلى أنه استعرض مع رئيسة مجلس الوزراء الايطالي أهم نتائج المؤتمر الثاني إفريقيا-إيطاليا الذي انعقد الشهر المنصرم بأديس أبابا، مضيفا في هذا الشأن: “عبرنا عن قلقنا تجاه الوضع في الساحل وعن حرصنا على مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة لإفريقيا ولحوض البحر الأبيض المتوسط”.

كما عرج على الوضع السائد في ليبيا، حيث قال بهذا الخصوص: “أكدنا على أهمية مواصلة المساعي لإيجاد حلول عاجلة تمكن هذا البلد من تجاوز حالة الانسداد وتضمن وحدته وسيادة الشعب الليبي الشقيق على أرضه, كما جددنا دعمنا لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.