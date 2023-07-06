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قناة النهار

رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات
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رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات

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