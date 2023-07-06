قناة النهار رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات بقلم قناة النهار نشر في 06 جويلية 2023 - 11:11 شارك غرِّد أرسل 31 0 رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ikHfF اقرأ أيضا سعيدة : قصة مزارعين عشقا الأرض والفلاحة فنجحا في إنتاج أجود أنواع الحبوب قناة النهار 01 جويلية وزير التجارة :"هناك مغالطات.. المواد غير المدعمة مواد حرّة, الدولة لاتتدخّل في تسقيف أسعارها" قناة النهار 22 جوان قدوم أمطار على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 23 جوان رئيس الجمهورية : وصلتو اليوم تقدمو مفاتيح سكن لمواطنين في عمرهم 26 سنة قناة النهار 06 جويلية المسيلة: "الموس البوسعادي" المطلوب رقم واحد أيام قبل عيد الأضحى قناة النهار 24 جوان مراسم تشييع جنازة الشاب نائل الذي قتـ.ل برصـ.ـاص شرطي قناة النهار 02 جويلية ميرفت لبان تذرف الدموع وهي تتحدث عن مفارقتها لوالديها في سوريا والقدوم للجزائر قناة النهار 21 جوان خنشلة: صناعة الزربية التقليدية.. هوية ثقافية لازالت تحافظ على مكانتها قناة النهار 21 جوان بجاية / مداهمات فجائية للدرك الوطني لمركب سياحي قناة النهار 25 جوان النواب ومواقع التواصل الإجتماعي .. البحث عن الترند أم التسويق للعمل البرلماني قناة النهار 16 جوان