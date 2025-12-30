رئيس الجمهورية يؤكد التزامه بتطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه مع الأحزاب

جدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، التزامه بإجراء الحوار السياسي مع الأحزاب مثلما تعهد به من قبل.

وفي خطاب موجه للأمة، ألقاه أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، قال رئيس الجمهورية: “التزمنا بمخاطبة الشعب الجزائري الأبيّ من خلالكم. وهو ما يعبر عن الإرادة السياسية التي لن نحيد عنها. في تجسيد صارم لالتزاماتنا، منذ أن تشرفت بثقة الشعب الكريم”.

وتابع رئيس الجمهورية: “التزمت من هذا المنبر بحوار سياسي مع الأحزاب ولا زلت ملتزما به. مثلما صرحت وشرحت لبعض رؤساء الأحزاب الذين استقبلتهم”. مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في هذا الحوار، ريثما يصادق البرلمان على قانون الأحزاب”.

وبعد أن اعتبر أن هذا الحوار “سيكون بنّاء”، أكد رئيس الجمهورية التزامه بـ “تطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه مع الأحزاب”.