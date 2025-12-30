رئيس الجمهورية يؤكد التزامه بخدمة مصالح الشعب ومكافحة الفساد

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى الأمّة أمام البرلمان بغرفتيه، ثمّن فيه الحركية التي شهدها البرلمان في الفترة الأخيرة.

وشدد الرئيس تبون على أن مصالح الشعب ستكون في صدارة الأولويات. مؤكدًا أن الصعوبات ومحاولات التشويش من الداخل أو الخارج لن تثنيه عن أداء واجبه.

كما أكد رئيس الجمهورية أن العدالة ستكون بالمرصاد لكل أشكال الفساد، مشيراً إلى التزامه بحماية إطارات الدولة النزهاء.