رئيس الجمهورية يؤكد حرص الدولة على توفير ظروف علاج جيدة للمواطن

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حرص الدولة على ضمان ظروف علاج جيدة للمواطن. مبرزا ضرورة الرقي بالخدمات الصحية إلى مستويات دولية.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات بضرورة “الرقي بالخدمات الصحية على مستوى المستشفى إلى المقاييس الدولية”.

وأشار رئيس الجمهورية، في ذات السياق إلى “حرص الدولة على ضمان ظروف علاج جيدة للمواطن واستعدادها لتوفير الدعم المالي”. و”المعدات الضرورية لتحقيق هذا الهدف”. قائلا في هذا الصدد “إذا قدر القائمون على هذا المستشفى مستقبلا أنه بحاجة إلى توسعة لاستقبال أكبر عدد من المرضى”. “بالنظر إلى تزايد عدد السكان، فسنقوم بالدراسة اللازمة ونوفر الإمكانيات الكفيلة بذلك”.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على توفير “كل الظروف المناسبة لتمكين المواطن من العلاج المناسب في بلاده مهما كانت الظروف”. مذكرا بالمستشفى الجزائري-القطري-الألماني الذي سيعزز –مثلما قال– “الرعاية الصحية في بلادنا”.

وأشرف الرئيس تبون، على تدشين مستشفى الحروق الكبرى الذي يحمل اسم المجاهد المرحوم الدكتور سعيد شيبان بزرالدة (غرب العاصمة). إثر زيارة ميدانية وتفقدية قام بها لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بكل من ولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة. في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب.