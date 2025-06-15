رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في المجتمع

جدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، التأكيد على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في المجتمع.

ومن أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء بخصوص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد أكد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في مجتمعنا الذي يزداد اعترافه لها بماتقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية من جهة والمساهمة في الارتقاء أكثر بحقوقها في مختلف المجالاتمن جهة أخرى.