رئيس الجمهورية يؤكد على توفير شروط النجاح والإصغاء إلى المعلمين

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رسالة خطية بمناسبة يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة.

كما قال الرئيس تبون بهذه المناسبة، أن خلال هذا اليوم نجدد احتفالنا بيوم نستذكر فيه العلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس كرمزية عن ثقافة العرفان.

في حين، جدد الرئيس تبون، حرص الدولة على توفير شروط النجاح للملايين في أطوار التعليم الثلاث. قائلا “بناتنا وأبنائنا هم رهاننا اليوم لإحداث التحول مع الجيل الواعد المتفتح على العالم”.

وأضاف رئيس الجمهورية “لقد سعينا على دعم التمدس بالمنح المدرسية والإطعام والنقل والصحة المدرسية”. مضيفا “ما فتئت أكرر تقديري لرسالة المعلمين والمربيين وأوصي بالإصغاء إليهم لأنهم حملة الأمانة تنشئة الشباب على حس المواطني والتنشئة الوطنية”.

كما شدد الرئيس تبون، على ضرورة صياغة بنية تشريعية طموحة ومحفزة على البحث العلمي والابتكار. مؤكدا على ضرورة خلق المؤسسات الناشئة إلى جانب استحداث الجامعات ومدارس عليا جديدة. وأقطاب امتياز في العلوم الدقيقة والتكنولوجيا.

في حين توجه بالتحية و التقدير إلى المعلمين و المربين، وكذا شيوخ وأئمة الزوايا عبر ربوع الوطن الذين يواصلون نهج السلف المبارك. والتمكين لمرجعيتنا الوطنية الدينية والوسطية.