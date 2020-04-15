رئيس الجمهورية: يؤلمني أن نحرم هذه السنة من احتفالات يوم العلم

عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن أسفه، لعدم الاحتفال هذه السنة بيوم العلم.

وقد بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة بمناسبة احياء يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل سنة.

وجاء في نص الرسالة ” إنني بقدر ما أحيي الأسرة التربوية والجامعية وحملة الفكر الذين يحترقون ليضيئوا طريق الأجيال الصاعدة بنور العلم والمعرفة، بقدر ما يؤلمني أن نحرم هذه السنة من احتفالات يوم العلم، ومن تلك السعادة التي تبعثها فينا رؤية أبنائنا وبناتنا يرددون أشعار العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس، ويخلدون مآثره، ولكن شاءت إرادة الله تأجيل ذلك”.

وقال الرئيس تبون “لعل في هذا الأمر فرصة أخرى مكنتنا من اكتشاف طاقاتنا العلمية ممثلة في أطبائنا الواقفين في طليعة المتصدين للوباء”.

كما أتاحت للشباب –يضيف الرئيس تبون- سانحة لإبراز قدراته وقوة تفاعله مع هموم شعبه، بما يتخذه يوميا من مبادرات للمساهمة في المجهود الوطني الدؤوب لاستئناف الحياة الطبيعية.

وأكد رئيس الجمهورية، أنها مبادرات تبرهن على الكفاءة العلمية لشبابنا في مجال ابتكار الوسائل والتجهيزات، والأرضيات الرقمية، بل والإسهام بالأعمال التطوعية للتنفيس عن المصابين، وتخفيف الضغط عن مستخدمي الصحة عامة.