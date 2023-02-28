قناة النهار رئيس الجمهورية يبدي إرتياحه للنتائج المحققة في القطاع الفلاحي بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 13:32 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 100 0 رئيس الجمهورية يبدي إرتياحه للنتائج المحققة في القطاع الفلاحي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/a1AqQ رئيس الجمهورية اقرأ أيضا زوجوني: تحضير عرس ملاك وراشد في عين مليلة بأم البواقي قناة النهار 10 فيفري أحوال الطقس / أمطار وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 26 فيفري دلال خير: شاب في ربيع العمر تعرض لحادث مرور أقعده الفراش قناة النهار 17 فيفري "وزير السياحة :"لن نتسامح مع الوكالات السياحية التي ترهن المسافر ولا تؤمن رحلته قناة النهار 23 فيفري دلال خير: شاب مصاب بمرض القصور الكلوي.. أرهقته عملية تصفية الدم ويحتاج لزراعة كلى قناة النهار 24 فيفري "برلماني :" دفتر شروط السيارات راح يدخل لاكراش قناة النهار 23 فيفري "رئيس الجمهورية :" تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في البلدان الافريقية قناة النهار 19 فيفري "وزير التربية :" الرهان الكبير هو حث أبنائنا للإقبال على شعبة الرياضيات قناة النهار 07 فيفري فاسألوا: رؤية الرسول ﷺ في المنام.. هل يمكن للشيطان أن يتلبس فيها؟ قناة النهار 17 فيفري مستغانم / أبواب المدينة المحروسة الـ6 .. حكايات في جولة واحدة قناة النهار 23 فيفري