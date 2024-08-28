رئيس الجمهورية يبدي دعمه للبعثة الجزائرية المشاركة في الألعاب البارالمبية
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، دعمه للرياضيين الجزائرين المشاركين في الألعاب البارالمبية، باريس 2024.
وكتب الرئيس عبد المجيد تبون، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “كل التوفيق والنجاح لنخبتنا المشاركة في الألعاب البارالمبية بباريس، لتشريف الجزائر، والجزائريين”.
كما أضاف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “كما عهدناكم دوماً.. لكم منا كل الدعم.. موفقون بحول الله”.
يذكر أن الجزائر ستكون ممثلة في الألعاب البارالمبية 2024، المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس، بـ26 رياضيا ورياضية.
كل التوفيق والنجاح لنخبتنا المشاركة في الألعاب البارالمبية بباريس، لتشريف الجزائر والجزائريين، كما عهدناكم دوماً..لكم منا كل الدعم..موفقون بحول الله.
— عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 28, 2024
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