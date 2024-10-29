رئيس الجمهورية يبعث برسالة إلى أمير دولة قطر

سلم الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب بيان للوزارة، إستعرض الجانبان بالمناسبة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحثا سبل الرقي بها إلى مراتب أعلى. تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين وحرصهما المشترك على إضفاء طابع إستراتيجي على الشراكة الثنائية.