رئيس الجمهورية يبعث برسالة إلى عائلـة المرحوم بلعيد محند أوسعيد
بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم بلعيد محند أوسعيد. الناطق باسم الرئاسة السابق ومؤسس حزب الحرية والعدالة محند أوسعيد بلعيد.
وجاء في نص رسالة رئيس الجمهورية “قضى المولى تبارك وتعالى أن نُفجع معكم بمصابنا الأليم. في فقد المرحوم محند أوسعيد، الذي يلتحق إلى جوار ربّ العزّة. بعد أن كابد بصبر وإيمان الابتلاء بالمرض، وبرحيله نُودع ببالغ التأثر والأسى إعلاميًا كبيرًا مقتدرًا من جيل الرواد الأكفاء. خدم بلده بإخلاص وتفان من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها سفيرًا ووزيرًا، ومساهماته في النشاط السياسي”.
كما أضاف الرئيس تبون “لقد عرفنا الفقيد رجلاً وطنيًا شديد التعلُّق بالوفاء لوطنه وأمته. حريصًا على الإتقـــان فـي الأداء، ملتزمًا ومتشبعًا بثقافـــة الدولــــة. وإننا إذ نحتسب إلى المولى عزَّ وجلَّ فيما قدَّر، لا نملك إلا التسليم بما كتب من آجال. ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ صدق الله العظيم”.
وتابع رئيس الجمهورية “أمام هذه المحنة.. وفي هذه اللحظات العصيبة، أدعو الله تعالى أن يَعمُر النفوس المكلومة بالسكينة والرضا، ويتولى الفقيد برحمته الواسعة. وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان ..عظم الله أجركم..إنا لله وإنا إليه راجعون.
﴿ يَا أَيتُها النفْسُ المُطمَئِنةُ * ارْجِعي إلى رَبِك ِرَاضِيةً مرضيةً * فادْخُلِي في عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم.”
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الناطق باسم الرئاسة السابق محند أوسعيد بلعيد في ذمة الله
انتقل الى رحمة الله، الناطق باسم الرئاسة السابق ومؤسس حزب الحرية والعدالة محند أوسعيد بلعيد. اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 75 عاما.
ولد بلعيد محند أوسعيد في 20 جانفي 1947 في تونس لعائلة من قرية بوعندان بولاية تيزي وزو.
كما شغل الراحل منذ 29 ديسمبر 2019، وزير مستشار الاتصال والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
تحصل بلعيد محند أوسعيد حاصل على درجة ليسانس في القانون العام الدولي من جامعة الجزائر سنة 1971. ودبلوم في العلوم السياسية.
كما بدأ مسيرته المهنية في الصحافة، ولا سيما في التلفزيون الجزائري حيث كان صحفيا. ثم عُين محند أوسعيد العضو المنتدب لصحيفة “الشعب” اليومية، ثم شغل منصب عضو منتدب لوكالة الأنباء الجزائرية. بعد ذلك كان مديراً للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت.
ثم كان سفير الجزائر لدى البحرين، ثم شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. ثم منصب ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.
في 29 ديسمبر 2019، عينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزيرًا مستشارًا للاتصال والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.