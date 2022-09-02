رئيس الجمهورية يبعث برسالة إلى نظيره المالي

التقى اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة مالي، العقيد Assimi Goïta.

وبهذه المناسبة ، نقل الوزير لعمامرة إلى رئيس دولة مالي رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حول العلاقات التاريخية لحسن الجوار والتعاون والتضامن بين الدولتين الشقيقتين.

وانتهز الوزير لعمامرة هذه الفرصة لإبلاغ رئيس مالي نتائج الدورة 18 للجنة الاستراتيجية الثنائية. التي عقدت برئاسة رئيسي الدبلوماسية في البلدين. مما جعل من الممكن معالجة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بهدف تعزيز التقارب الاستراتيجي بين الجزائر ومالي.

بالإضافة إلى ذلك، استقبل مالك دياو، رئيس مجلس الوزراء المالي، الوزير لعمامرة. وكذا المجلس الوطني الانتقالي وعبد الله معيقة، رئيس الوزراء

وأدت هذه الجلسات إلى تبادلات مثمرة ومعمقة بشأن تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات. في ضوء نتائج الدورة 18 للجنة الاستراتيجية الثنائية، وكذلك بشأن آفاق تعزيز العمل المشترك من قبل دول المنطقة الفرعية-. للتصدي بشكل جماعي للتحديات، السلام، الأمن والتنمية.

وشدد على أهمية تسريع التنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر.

وتم تسليط الضوء عليه كعامل أساسي في نجاح الانتقال في التقدم وتعزيز السلام الدائم في البلاد.

في هذا الصدد، تم الترحيب بالعلاقات النموذجية بين البلدين، والأخوة، التي تربط بين مالي والجزائر.

كما وجه الرئيس المالي تحية خاصة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتضامنه النشط مع مالي. والتزامها المستمر بالسلام والاستقرار في جميع أنحاء الإقليمية والقارية.