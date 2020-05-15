رئيس الجمهورية يبعث برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد عبد السلام بوشارب

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برسالة تعزية الى عائلة المجاهد واللواء المتقاعد عبد السلام بوشارب.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “على إثر وفاة المجاهد واللواء المتقاعد عبد السلام بوشارب، بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برقية تعزية و مواساة إلى عائلة الفقيد الذي اختاره الله إلى جواره في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل “.

وأشاد رئيس الجمهورية بإخلاص وتفاني الفقيد طيب الله ثراه عندما كان مجاهدا في صفوف جيش التحرير الوطني.

وقال الرئيس تبون ” كان ضابطا ساميا بالجيش الوطني الشعبي، مما جعل منه نموذجا للمجاهدين المخلصين والوطنيين الصادقين الذين خدموا الوطن حتى وافاهم الأجل الذي لا يخطئ أحدا”.

كما قدم رئيس الجمهورية تعازيه إلى عائلة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يخفف عنها حرقة الفراق وأن يلحق المجاهد الراحل بالصالحين والشهداء ويجعله من الغر المحجلين.

شيع اليوم الجمعة، جثمان المجاهد واللواء السابق، عبد السلام بوشارب، إلى مثواه الأخير، بمقبرة العالية.

للتذكير، الفقيد كان طريح الفراش لأكثر من سنتين بسبب المرض، وقبل عشرين يوما دخل المستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة، الى أن وافته المنية أمس الخميس.

وشغل الراحل منصب مدير الإيصال والإعلام والتوجيه، كما شغل منصب الناطق الرسمي لوزارة الدفاع سابقا، والمحافظة السياسية سابقا.