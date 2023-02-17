رئيس الجمهورية يبعث رسالة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برسالة، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة.

وجاء في نص الرسالة “نَحتفي باليومِ الوطني للشهيد، كَرَمْزٍ لتضحياتِ شعبنا الـمحفوظة في ذاكرةِ الأُمَّة. وهو مُناسبةٌ مُتجدِّدة تَدعُونا إلى اسْتشعارِ الأمانة. التي نتحَمَّلُ جميعًا شرفَ الإئتمان عليهـا”.

وأضاف الرئيس تبون “نحتفي بيوم الشهيد أيضا من أَجْل إبقاء الانتماءُ الوطني مُتجذِّرًا. وَالوفاءُ للشُّهداء رابطةً مُقدَّسة. تُحَصِّنُ نَسيجنا الاجتماعي، أمام المُسيئين لِبلادِنا. ويُكررون تَجاوُزاتهم الرَّامية إلى التَّشويشِ. على الـمسارِ الذي بَاشَرناه، لبعثِ تنميةٍ وطنيةٍ مُستدامة في جزائرَ جديدةٍ وَاعِدةّ.

وأشار رئيس الجمهورية أن مسيرتنا التنموية هدفها التَّأْثير في مواقفِ الجزائر، وتَفاعُلها مع مُحيطِها الإقليمي والدولي. وِفْقَ قاعدةِ التَّعاون على أساسِ تَبادُلِ الـمصالح. الـمَقْرُون بالاحترام الكامل لـمبدأ استقلال الدُّول، ولـمفهومِ الندِّية.

وقال الرئيس تبون “ارتباطنا الأَبديُّ بالرِّسالةِ النوفمبرية يَسْتمِدُّ منها شعبُنا القدرةَ. على كَشْفِ نَوايا دَوَائِرَ مِن وَرثةِ العار الاستعماري، يَسْكُنُها عَداؤُها الدَّائِم للجزائر “.

وتابع الرئيس تبون “إذا كُنَّا نحتفي باليوم الوطني للشَّهيد. انطلاقًا مِن هذه القَنَاعة. التي تَغِيبُ من حساباتهم، فلِلتَّذْكير بِغيرَةِ شعبنا الأبيّ على سِيَادَةِ أرضِ الشُّهداء”.