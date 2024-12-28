رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى وزير الثقافة

حضر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، مراسم تشييع جثمان الفقيد، المجاهد والمربي “الحاج سليمان بن محمد بللو”، والد وزير الثقافة والفنون زهير بللو.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نقل الوزير، رسالة تعزية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ووالي ولاية غرداية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، لعائلة الفقيد.

وودعت مدينة غرداية، وسط أجواء مهيبة، “الحاج سليمان”، وهو أحد أعلام غرداية البارزين. والذي كرس حياته لخدمة الوطن وتربية الأجيال، وترك بصمة لا تنسى في قلوب محبيه وأبناء بلدته.