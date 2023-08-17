رئيس الجمهورية يبعث رسالة خطية لنظيره المصري

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، سفير الجزائر في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حميد شبيرة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، سلمه السفير رسالة خطية موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد وزير الخارجية المصري للسفير، خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، على “إرادته الراسخة في مواصلة توسيع و تعميق التعاون بين الجزائر ومصر”. وكذا تكثيف التشاور السياسي بينهما على مختلف المستويات.

ونوه الوزير، بالمستوى الجيد وبالمكاسب المحققة في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر.

وبدوره، أعرب شبيرة عن “عزم الجزائر على ترقية التعاون بين البلدين الشقيقين. لا سيما في مجالات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في مصر والجزائر”.