رئيس الجمهورية يبكي أثناء إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح.

وتم نقل، جثمان الراحل الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، إلى قصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون يبكي على فقيد الجزائر المجاهد قايد صالح ويقرأ على روحه الفاتحة رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون يبكي على فقيد الجزائر المجاهد قايد صالح ويقرأ على روحه الفاتحة Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mardi 24 décembre 2019

ويجدر الذكر أن رئيس الجمهورية، قدم الإثنين، تعازيه الخالصة، لعائلة الفريق أحمد قايد صالح.

وقال عبد المجيد تبون، إن الجزائر فقدت أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام.

وأضاف تبون، أن وفاة الفريق قايد صالح، تعتبر فاجعة أليمة قاسية، أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن رئيس الأركان صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد.